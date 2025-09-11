Gündem

Tmsf, Can Holding’in 121 Şirketine Atandı

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Bu gelişme, tarafından gerçekleştirilen denetim sürecinin bir parçası olarak önemli bir yer tutuyor.

TMSF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

TMSF, bu konuya ilişkin bir duyuru yaparak, “Bu dönemde TMSF’nin amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir” ifadesine yer verdi. Açıklamada, TMSF’nin sorumluluğu altındaki tüm şirketlerin mevzuata uygun olarak basiretli tacir anlayışıyla yönetileceği ve istikrar ile güven ortamının korunacağı da vurgulandı.

EĞİTİM KURUMLARINA ÖZEL VURGU

TMSF, ayrıca Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle idare edileceğini belirtti. “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” şeklindeki ifadeyle, eğitim alanındaki hizmetlerin sürdürüleceğine dair güvence verildi.

