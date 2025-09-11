TMSF, Can Holding’in 121 Şirketine Kayyum Atadı

KAYYUM ATAMALARI YAPILDI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

TMSF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

TMSF, bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde basiretli tacir anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir” ifadesine yer verdi.

EĞİTİM KURUMLARINA ÖZEL VURGU

Ayrıca, TMSF, Can Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının (Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji) kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini belirtti. TMSF, “Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek, öğrencilerin eğitimi güven içinde sürdürülecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.