TMSF, Ekotürk’e El Koydu!

TMSF’DEN YENİ HAMLE

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde el koyduğu Papara’nın ardından yeni bir adım attı. TMSF, Papara’nın yüzde 70 hissedarı olduğu Ekotürk televizyon kanalına da el koydu. Kurum, kanala kayyum atayarak yönetimi devralmış durumda.

Dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şirkete ait bilgisayarlara el konulup gerekli yedekleme işlemleri yapıldı. 12 Punto’nun özel haberine göre; TMSF, bugün kanala yeni yöneticileriyle giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın iş sözleşmesi sonlandırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında yer aldığı öne sürülen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Bu operasyon sırasında, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu toplam 11 şüpheli tutuklanmıştı.