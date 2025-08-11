TMSF, Ekotürk’e El Koydu!

TMSF’DEN YENİ HAMLE

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde el koyduğu Papara’nın ardından önemli bir adım attı. TMSF, Papara’nın yüzde 70 hissesine sahip olduğu Ekotürk televizyon kanalına da el koydu. Kurum, kanala kayyum atayarak yeni yönetimi üstlendi. Dün, şirkete ait bilgisayarlara el konulup yedekleme işlemleri yapıldı.

12 Punto’nun özel haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta, genel yayın yönetmeni dahil 15’ten fazla çalışanın iş akdine son verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı söylenen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da yer aldığı toplamda 11 şüpheli tutuklanmıştı.