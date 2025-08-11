TMSF Flash Haber TV’yi Satışa Çıkardı

ÖNE ÇIKAN GELİŞME

TMSF, mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirildiği Flash Haber TV’yi satışa sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atandığı Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV’nin ihalesinde hem kapalı zarf hem de açık artırma usulleri bir arada uygulanacak. İhalede belirlenen muhammen bedel 84 milyon lira olarak belirlenmiş. İhaleye 16 Eylül’e kadar teklif verilebilecek.

İHALE DETAYLARI

İhale, 17 Eylül’de saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak. Eğer ihale sırasında pazarlık usulüyle devam etme kararı alınırsa, bu pazarlık 19 Eylül’de aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

SÜREÇ NEZAMAN BAŞLADI?

Mart 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis soruşturması dolayısıyla el konulan Flash Haber TV, Pozitifbank ve Payfix gibi diğer şirketlerle birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum yönetimine devredilmişti. Haziran sonu ve Temmuz başında bazı medya organlarında kanalın satıldığına dair haberler yayımlanmıştı. Ancak TMSF, bu iddiaları yalanlayarak satışla ilgili güvenilir tek kaynağın kurumun internet sitesindeki “satış ilanları” bölümü olduğunu belirtmişti. Bugün ise TMSF, Flash Haber TV’yi resmi olarak satışa sunduğunu duyurdu.