TMSF İki Elektrik Şirketini Satıyor

FORM SÜNGER VE YATAK SANAYİ İHALESİ

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hisse senetlerini, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla satıyor. İhalenin muhammen bedeli 3,15 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 160 milyon TL olacak. İhale için veri inceleme dönemi 4-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak ve son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olarak belirlenecek. İhale işlemi ise 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.

İKİ ELEKTRİK ŞİRKETİ İHALESİ

TMSF, aynı zamanda iki elektrik şirketinin satışı için de ihaleye çıkıyor. Hazine mülkiyetindeki %100 oranındaki Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulandığı bir süreçle satışa sunulacak. Bu ihalede muhammen bedel 2,1 milyar TL, katılım teminatı ise 105 milyon TL olarak belirlendi. Veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024 ile son teklif verme tarihi 2 Aralık 2024 olacak. İhale tarihi ise 4 Aralık 2024 olarak planlanıyor.

RHG ENERTÜRK ENERJİ İHALESİ

Hazine mülkiyetindeki %100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi payları da kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleriyle satışa sunuluyor. Bu ihale için muhammen bedel 6,2 milyar TL, katılım teminatı ise 310 milyon TL olarak öngörülüyor. Veri inceleme tarihi 4-29 Kasım 2024, son teklif verme tarihi ise 2 Aralık 2024 olarak belirlenirken, ihale 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek. Kaynak: Foreks