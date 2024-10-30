TMSF Üç Şirketi Satışa Sundukça

TMSF ÜÇ ŞİRKETİ SATIŞA ÇIKARDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait olan 3 şirketi, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerini birleştirerek satışa sundu. TMSF’nin bu şirketlerin satışına dair ilanları, Resmi Gazete’nin güncel sayısında yayınlandı. Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin muhammen bedeli 2 milyar 100 milyon lira, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin muhammen bedeli 6 milyar 200 milyon lira ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin muhammen bedeli ise 3 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi. Tekliflerin 2 Aralık’a kadar verilmesi gerekiyor.

İHALELER İÇİN GEREKEN TEMİNATLAR

İhalelere katılmaya hak kazanabilmek için Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne 105 milyon lira, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 310 milyon lira ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 160 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Tekliflerin en geç 2 Aralık saat 16.30’a kadar verilmesi şart. Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin ihalesi 3 Aralık saat 10.00’da, Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin ihalesi 4 Aralık saat 10.00’da ve RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ihalesi ise 5 Aralık saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki merkezinde yapılacak.