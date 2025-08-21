TMSF’ye Aktarılan 732,1 Milyon Lira

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitesinde 4 ay boyunca ilan ediliyor. Bankalarda hak sahipleri tarafından gerçekleştirilen en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca aranmayan tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla en son 2014’te işlem görmüş hesapların Fon’a devri gerçekleşti.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılmış hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu. Hesaplarda unutulan 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları ile birlikte toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye aktarıldı.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçti.