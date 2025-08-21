TMSF’ye Aktarılan 732 Milyon TL

BANKALAR NEZDİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listeleri, şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitesinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra aranmayan mevduatlar, katılım fonları, emanetler ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye aktarılıyor.

DEVİR İŞLEMLERİ VE HESAP BİLGİLERİ

Bu yıl itibarıyla, en son 2014’te işlem görmüş hesapların Fon’a devri yapılmış durumda. Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri ya da mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı toplam tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu. Hesaplarda unutulan miktarlar arasında, 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı gibi kıymetler yer alıyor. Bu hesapların toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira değerinde olduğu ifade ediliyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN SAYISI

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024’nde ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan toplam 506 milyon 662 bin 509 lira değerindeki kıymet TMSF’ne geçti.