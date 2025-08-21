tmsf-ye-devredilen-mevduatlar-bilgisi

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, bankalar nezdindeki zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listeleri şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitesinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Hak sahipleri tarafından en son gerçekleştirilen işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

TMSF’YE DEVREDİLEN HESAPLARIN DURUMU

Bu yıl itibarıyla en son 2014’te işlem görmüş hesapların Fon’a devri yapılmış durumda. Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanlar sonucu, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye geçiyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla, zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı toplam tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi. Unutulan hesaplarda bulunan 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro gibi varlıklar TMSF’ye aktarılıyor.

Zaman aşımına uğrayan hesapların bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam sayısı 2 milyon 226 bin 269 olarak kaydedildi. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymetin TMSF’ye geçişi gerçekleşiyor.