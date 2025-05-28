“TMSF’ye Geçen Papara Açıklama Yaptı”

YENİ AÇIKLAMALAR

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle TMSF’nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulama ile ilgili yaşanan sorunlara dair açıklama yaptı. Şirket, kullanıcılarından özür diledi ve “Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ KISITLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaptığı resmi açıklamanın ardından, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitlerin uygulanacağına dikkat çekildi. Papara, “Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir” şeklinde bir ekleme yaptı.

KORUMA ÇARAĞI VE GÜVENCE

Papara, 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince, ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvende olduğunu vurguladı. “Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır” açıklaması yapıldı.

DESTEK ÇAĞRISI

Şirket, “Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz” diyerek kullanıcılarından destek istedi.