“TOFAŞ, Yalova’da Kazanmayı Başardı”

TOFAŞ’IN YALOVASPOR’A ZAFERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında TOFAŞ, Yalovaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu mücadeleyi TOFAŞ, 77-65’lik skorla kazandı.

MAÇIN PERİYODU VE SONUCU

Müsabakaya hızlı başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18’lik skorla geçti. İkinci periyotta da performansını sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-35 avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, bu bölümü 54-52 önde tamamladı. Son çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmayı 77-65’lik skorla tamamladı.