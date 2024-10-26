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Spor

“TOFAŞ, Yalova’da Kazanmayı Başardı”

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TOFAŞ’IN YALOVASPOR’A ZAFERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında TOFAŞ, Yalovaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu mücadeleyi TOFAŞ, 77-65’lik skorla kazandı.

MAÇIN PERİYODU VE SONUCU

Müsabakaya hızlı başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18’lik skorla geçti. İkinci periyotta da performansını sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-35 avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, bu bölümü 54-52 önde tamamladı. Son çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmayı 77-65’lik skorla tamamladı.

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