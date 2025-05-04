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Togg’dan Faizsiz Kredi İmkanı Mevcut

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KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

Yerli otomobil almak isteyenler için düzenlenen kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Sıfır faizli kredi seçenekleriyle Togg T10X satın alma fırsatı sunuluyor. Mayıs ayına özel avantajlı kredi kampanyalarıyla Togg, T10X V2 modeli için 400 bin lira krediye sıfır faiz oranıyla ve 1 milyon lira krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor.

AVANTAJLI KREDİ SEÇENEKLERİ

Bireysel kullanıcılar T10X V2 için 400 bin TL krediye sıfır faizli 12 ay vadeli seçenekle 33 bin 333 TL aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor. Ayrıca, kampanya çerçevesinde 1 milyon TL kredi almak isteyenler için yüzde 3,33’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 ay vadeli 49 bin 804 TL aylık geri ödemeyle T10X V2 satın alma imkanı sunuluyor.

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