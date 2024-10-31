“Togg, Elektrikli Araç Satışında Lider”

KÜRESEL PAZARDA YENİ LİDERLİK

Togg, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında yılın ilk 9 ayında yaptığı 17 bin 49 adet satış ile yüzde 29 pazar payına ulaşarak lider konumunu korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023’ün ocak-eylül dönemi, bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının yüzde 0,9 azalmasını sağladı. Bu dönemde toplam araç satışları 849 bin 892 olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 1,3’lük artışla 675 bin 273’e ulaşırken, hafif ticari araçlarda ise yüzde 8,4’lük bir azalmanın kaydedildiği görüldü.

Ocak-eylül döneminde, “tam elektrikli” otomobil satışları yüzde 56 artarak 60 bin 838’e yükseldi. Bu araçların geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla toplam satışlar içindeki payı yüzde 5,9’dan yüzde 9’a çıkarken, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8’den 16,3’e yükseldi. Elektrikli motor içeren araçlar, toplam pazarın yüzde 25,3’ünü oluşturuyor.

YERLİ ÜRETİMİN GÜÇLÜ ETKİSİ

ODMD verilerine göre, Togg, 2023 yılının 9 aylık döneminde elektrikli otomobil pazarında liderliğini devam ettiriyor. Togg, 17 bin 49 adet satış ile en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark atmış durumda. Togg’un bu dönemdeki elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’deki satılan her 3 elektrikli otomobilden birinin üzerinde Togg logosunun olduğu görülüyor.