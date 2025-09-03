Togg Fiyatı 863 Bin Başladı

KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

Doğuştan elektrikli otomobil olan Togg’un düzenlediği kampanyalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun bir süredir fiyat politikalarını değiştirmeden sabit tutan Togg, her ay faizsiz ve faizli kredi fırsatlarında güncellemeler yapıyor. Ağustos ayında yalnızca 1249 adet satış gerçekleştiren Togg, 1.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunacak.

KREDİ İLE TOGG SAHİBİ OLMAK

Togg T10X V2 için geçerli olan kredi kampanyası sayesinde, 863 bin lira peşinatla otomobile sahip olmak mümkün. T10X V2’nin fiyatı 2 milyon 363 bin lira olarak belirleniyor ve 1.5 milyon lira kredi kullanılması durumunda, Togg’un sahibi olmak için 863 bin lira peşinat ödenmesi gerekiyor.