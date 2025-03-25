Togg Sedan Modeli Satışa Çıkıyor!

TOGG SEDAN MODELİ SATIŞA ÇIKIYOR

Yerli ve milli kimliği ile gönüllerde yer edinmiş olan TOGG Sedan modeli, bu yıl içerisinde satışa sunuluyor. T10F modeli, dünyanın önde gelen otomobil fuarlarında uzman kişilerden yüksek puan almayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde bir araya gelen iş insanları, Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracı olan TOGG’u 2023 yılında T10X modeliyle piyasaya sürdü. Yoğun ilgi gören bu yerli otomobil, 50 binden fazla satış yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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TOGG’un sedan modeli, otomobil dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılın 3. çeyreğinde yollarda olması planlanan T10F modeli için bankalar da hazırlıklarına devam ediyor. Nisan ayında T10F modeli için ön satış talepleri toplanmaya başlayacak.