Togg T10F’e Alman Plaka Takıldı

TOGG, AVRUPA PAZARINA GİRİYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa’ya açılma yolunda önemli adımlar atıyor. İlk olarak Almanya’da satışa sunulacak olan Togg’un, ilerleyen dönemlerde diğer Avrupa ülkelerinde de yer alması planlanıyor. Bu süreçte, daha önce Türkiye’de satışta olmayan Togg T10F modeli, Almanya’nın Hamburg sokaklarında reklam çekimlerine konu oldu. Trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirilen reklam çekimlerinde, bölgedeki Türk vatandaşları Togg T10F’e büyük ilgi gösterdi. Çekimler uzunca sürdü ve Togg’un Almanya’da yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

İLK KEZ YABANCI PLAKA

Togg araçlarına ilk kez Alman plakası takıldı. Stuttgart tescilli S TG 480E plakalı Togg T10F’in Almanya’da 45-50 bin euro civarında fiyatlarla satışa çıkabileceği belirtiliyor. T10F, WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunuyor ve yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşabilen model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans alanında da dikkat çekiyor.

YENİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

T10F’in iç tasarımı, çağdaş teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor. Ayrıca, dijital kokpit hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılarak sürüş deneyimini daha da üst seviyeye taşıyor.