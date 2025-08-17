Togg T10F’in Menzili Güncellendi

YENİ MODEL EKLENİYOR

Elektrikli otomobil pazarında Türkiye’de popüler ve en çok tercih edilen modellerden biri olan Togg ailesine yeni bir versiyon ekleniyor. Sedan olarak piyasaya sunulacak olan T10F modelinin menzili güncellendi. Duyurulan bilgilere göre, 600 kilometreye yakın bir menzil sunacak otomobilin net menzili WLTP standartlarına göre 623 kilometre olarak belirlendi.

DAHA FAZLA MENZİL SUNUYOR

Togg T10F, Tesla Model Y’nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzil sağlıyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda sürücülerin şarj istasyonu aramadan seyahat etmelerine olanak tanıyor.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunabilen T10F, sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşabilen model, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla da performans konusunda dikkat çekiyor. T10F’in iç tasarımı da teknoloji ile modernize edildi. Araçta, 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik dokunmatik kontrol ekranı olmak üzere toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı mevcut. Dijital kokpit, hızlı mobil internet erişimi ve Wi-Fi bağlantı noktası gibi özelliklerle donatılan araç, sürüş deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.