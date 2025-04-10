Togg T10F Yola Çıktı İlk Görüntü

TOGG T10F GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yıl içinde satışa sunulması planlanan ve 600 kilometreye kadar menzil sunan Togg T10F, test sürüşü sırasında meraklılarının gözleri önüne serildi. Togg’un yeni sedan modeli, Gebze’de gerçekleştirilen testlerde otobanda görüntülendi.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Togg T10F, teknolojik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Model, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik yapı ve iki farklı donanım seçeneği ile pazara girecek. 160 kW / 217 beygir güç ile 350 Nm tork üretebilen T10F, RWD (arkadan itiş) versiyonlarıyla iki farklı batarya seçeneği sunarak 350+ ve 600 kilometreye kadar menzil imkanı sağlıyor.