Togg’un T10F Sedan Modeli Tanıtıldı

YERLİ OTOMOBİL MARKASI TOGG’UN YENİ MODELİ T10F TANITILDI

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X’in ardından merakla beklenen sedan modeli T10F’i duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Togg standında sergilenen T10F, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi topladı. Markanın Avrupa pazarına girişinde önemli bir rol oynaması beklenen T10F için geri sayım başlamışken, aracın yollara çıkış tarihi de belirlendi.

MODELIN YOLDA OLACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F’in yaz aylarında trafikte yer alacağını bildirdi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da yeni modelin otomotiv dünyasında fark yaratacağına dikkat çekti. Togg T10F, tıpkı T10X gibi kullanıcıyı merkezine alan, akıllı yaşam çözümleri sunan, sürekli internet bağlantılı ve uzaktan güncellemelerle daima güncel kalan bir akıllı cihaz olarak tasarlandı.

TOGG T10F’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni model, pazara 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak. Togg’un sedan modeli T10F’in, T10X’ten sonra markanın global pazardaki iddiasını güçlendirmesi bekleniyor.