Tokat’tan Bebek İçin Ambulans Uçak

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nde doğuştan kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 4,5 aylık bebek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bebeğin, gerekli ileri seviye tetkik ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmesine karar verildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ambulans uçak tahsis edildi.

ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi’nden ambulansla alınan bebek, Tokat Havaalanı’na götürüldü ve sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa bindirildi. Ailesiyle birlikte Ankara’ya doğru yola çıkan bebeğin durumunun stabil olduğu bildiriliyor.

