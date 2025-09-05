TOKİ 25% indirim ne zaman? Kimler?

İNDİRİM KAMPANYASI HAKKINDA DETAYLAR

TOKİ, 22 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında, borcunu kısmen ya da tamamen kapatan konut ve işyeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulayacak. Bakan Kurum, bu kampanyadan, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı gerçekleştirilmiş ve geri ödemeleri devam eden toplam 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısının yararlanabileceğini belirtiyor.

BORCUNUN TAMAMINI KAPATANLARA ÖZEL FIRSAT

Yüzde 25 indirim, borcunu tamamen kapatan alıcılara sunulacakken, borcunun tamamını ödeyemeyenler de ödedikleri tutarın en az yüzde 25’inden başlayarak kısmi indirim alabiliyor. Bununla birlikte, bu kampanya kapsamındaki kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcıların indirimden yararlanamayacağı vurgulanıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE KREDİ KULLANIMI

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilmesi mümkün. Borcunu kapatma işlemi gerçekleştirerek indirimden faydalanmak isteyenler için bu detaylar önemli bir fırsat sunuyor.