TOKİ İle Yüzde 25 İndirim Başlıyor

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi üzerinde çalışmalar sürüyor. “İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konu sorunu kalmayacak” şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu projenin, kira fiyatlarını da düşüreceği ve sosyal konut sıkıntısını ortadan kaldıracağı ifade ediliyor. Gençler için ayrıca yüzde 20’lik bir kontenjan ayrılacak. Aile yılına özel olarak, 3 çocuk ve üzeri ailelere de başka bir kontenjan sağlanacak.

TOKİ’NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı kapsayan önemli bir müjde verildi. TOKİ Başkanlığı, borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlar için yüzde 25’lik indirim uygulayacağını duyurdu. “Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” denildi. TOKİ ile ev sahibi olmuş olan vatandaşlara bu kampanya hayırlı olacağı belirtildi.

Güncellenen sığınak yönetmeliğinin vatandaşları tedirgin etmeyecek bir konu olduğu ifade ediliyor. Mevcut sığınak yönetmeliğinin eski olduğu ve güncellenmesi gerektiği vurgulandı. “Yeni bazı bölümlere sığınak yapma zorunluluğu gelecek” denildi ve dünya örnekleri incelenerek, toplam metrekare ve risklerle ilgili alınacak tedbirler değerlendirildiği bildirildi. Güncellenen yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor. Ayrıca TOKİ ile birlikte 81 ilde uygun alanlar belirlenerek sığınakların inşası yapılacak ve bu yapılar dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.