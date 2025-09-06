TOKİ İndirim Kampanyası Ne Zaman?

TOPLU KONUT İDARESİ’NDEN ÜCRETSİZ İNDİRİM FIRSATI

TOKİ, 22 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamen veya kısmen kapatan konut ve işyeri alıcılarına yüzde 25 indirim sunacak. Bakan Kurum, bu kampanyadan 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı gerçekleştirilmiş ve geri ödemesi devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısının faydalanabileceğini bildirdi.

KİŞİSEL BORÇLARDA ESNEKLİK

Açıklamada, borcunu tamamen kapatanların yüzde 25 indirimden yararlanacağı, borcunu tamamıyla kapatamayanların ise ödedikleri tutarın en az yüzde 25’inden başlayarak kısmi indirim alabileceği belirtildi. Kampanya çerçevesinde kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcıların indirimden yararlanamayacağı ifade ediliyor.

BANKA İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ

Borcunu kapatıp indirimden faydalanmak isteyen alıcıların, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabileceği ifade ediliyor. Bu durum, alıcıların kredi işlemlerini kolaylaştırıyor ve kampanya sürecini destekliyor.