Toki İndirim Kampanyası Ne Zaman?

TOKİ’DEN YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI

TOKİ, 22 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında borcunu tamamen veya kısmen ödeyen konut ve işyeri alıcılarına yüzde 25 indirim uyguluyor. Bakan Kurum’un yaptığı açıklamada, kampanyadan yararlanabileceklerin, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısı olduğu belirtildi.

BORCUNU TAMAMEN KAPATANLAR İÇİN FAYDA SAĞLAYACAK

Borcunu tamamen kapatan alıcılar, kampanyadan yüzde 25 indirim fırsatından faydalanıyor. Borcunun tamamını kapatamayanların ise ödedikleri tutarın en az yüzde 25’inden başlayarak kısmi indirim alabileceği ifade ediliyor. Bunun doğrultusunda, kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcıların bu indirimden faydalanamayacağı vurgulandı.

KONUT KREDİSİ KULLANIMI İMKÂNI

İndirimden yararlanmak isteyen alıcıların, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Bu durum, alıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor ve borçlarını kapatma sürecini hızlandırıyor.