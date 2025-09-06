TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor!

SOSYAL KONUT PROJESİ ONAYLANIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi üzerinde çalışmalara başladık. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız projeyle ilgili tüm detayları açıklayacak. Yeni sosyal konut eklendiğinde Türkiye’de konut sorunu kalmayacağını vurguluyoruz. Kira fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Gençlerimiz için ayrı yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması sebebiyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de özel kontenjan ayrılacak.

TOKİ KAMPANYASI DUYURULUYOR

Ayrıca, 168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren bir müjdeyi de duyuruyoruz. TOKİ Başkanlığımız detayları açıklayacak. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapılacak.

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok. Eski bir yönetmeliğe sahip olan sığınak yönetmeliğini güncelleme sürecindeyiz. Yeni düzenlemelerle birlikte sığınak yapma zorunluluğu getirilecek. Tüm dünyadaki uygulamaları inceledik ve nasıl tedbirler alındığını araştırdık. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede revize edeceğiz. Yakın zamanda güncellenmiş yönetmenlik yayımlanacak. Ayrıca, TOKİ ile birlikte 81 ilde belirlenen alanlarda sığınaklar inşa edilecek ve tüm bu yapılar dünya standartlarına uygun olacak.