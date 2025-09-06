Toki Yüzde 25 İndirim Tarihleri?

TOKİ’DEN İNDİRİM FIRSATI

TOKİ, 22 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında konut ve işyeri alıcılarına borcunu tamamen veya kısmen kapatmaları halinde yüzde 25 indirim sunuyor. Bakan Kurum’un yaptığı açıklamada, bu kampanyanın 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı gerçekleştirilmiş ve geri ödemeleri süren 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısını kapsadığı belirtildi.

İNDİRİMDEN FAYDALANMA ŞARTLARI

tamamen borcunu kapatan alıcılar yüzde 25 indirimden faydalanma fırsatına sahipken, borcunu tamamen ödeyemeyenler ödedikleri tutarın en az yüzde 25’inden başlayarak kısmi indirim alabiliyor. Ancak kampanya kapsamındaki alıcılardan kalan taksit sayısı 12 veya daha az olanların bu indirimden yararlanamayacağı vurgulandı. Ayrıca, borcunu kapatmayı planlayanlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanma imkanına sahip olabiliyor.