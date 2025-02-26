Tolga Zengin Trabzonspor’a Geri Dönüyor

TRABZONSPOR’DA SÜRPRİZ GELİŞME

Süper Lig’in 25. haftasında yarın akşam kendi sahasında Çaykur Rizespor ile Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak olan Trabzonspor, dikkate değer bir adım attı. Trabzonspor, 25. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Karadeniz derbisi öncesi şaşırtan bu haber, kulübü yeni bir heyecana sürükleyebilir.

TOLGA ZENGİN GERİ DÖNEBİLİR

Trabzonspor, Rizespor ile karşılaşacakken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzon yerel basında çıkan bilgilere göre, eski kaleci Tolga Zengin, Trabzonspor’a geri dönmeye hazırlanıyor. Bu haber, camiada büyük bir heyecan yaratırken, Zengin’in geri dönüşü futbolseverleri de düşündürüyor.