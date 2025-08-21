Tommy Fleetwood’un Vuruşu İz Bıraktı!

BMW ŞAMPİYONASINDA UNUTULMAZ BİR AN

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleşen BMW Şampiyonası’nda, golf dünyasında hafızalara kazınacak bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçi Tommy Fleetwood, turnuvanın önemli bir anında topunu deliğe yakın bir noktaya getirdi. Ancak top, deliğin sadece birkaç santim önünde durdu. İzleyiciler ve Fleetwood, bu vuruşun par ile sonuçlanmasını beklerken, birkaç saniye içinde top birden hareket ederek doğrudan deliğe düştü. Tribünlerde büyük bir sevinç yaşarken, Fleetwood’un yüzündeki şaşkınlık ise dikkat çekti.

BEKLENMEDİK YARDIMCI:

Görüntüler incelendiğinde ortaya çıkan ilginç bir detay, bu olayın nedenini açıklıyor. Topun üzerine gelerek ona hafifçe dokunan küçük bir sinek, topun yönünü değiştirip deliğe girmesini sağladı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.