Tonlarca Tomruk Düşerek İşçi Öldü

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Dokurcun Orman İşletme Deposu’nda, orman işçisi Metin Yaşar, bir kamyondan düşen tonlarca tomruğun altında kalarak ağır yaralandı. Olay hemen sonrasında yapılan ihbarla birlikte jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

MÜDAHALE SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, 38 yaşındaki Metin Yaşar, Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yaşar yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.