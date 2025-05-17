Toplu Sözleşme Süreci Devam Ediyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

600 bin kamu işçisini etkileyen toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Toplantı, saat 14.00’te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın organizasyonuyla başladı. Bu görüşmelerde kamu işçilerinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri bir araya geldi.

ÖNEMLİ TALEPLER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklif değerlendirildi. Bu taslakta, kamu sektöründe en düşük günlük ücretin 1.800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Ayrıca, kıdem zammı ve refah payı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İŞVERENDEN BEKLENTİLER VAR

Görüşmelerde işveren tarafının teklif sunması bekleniyor. Toplantının bir sonraki tarihinin de bu görüşmede belirlenmesi hedefleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler. Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz” dedi.

600 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.