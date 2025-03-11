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Toprak Kaymasına Kepçeyle Müdahale Edildi

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TOPRAK KAYMASI OLAYI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması gerçekleşti. Kepçe operatörü, önlem almak amacıyla iş makinesinin kepçesini 4 katlı binanın duvarına dayadı. Bu durum üzerine binada yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

KAZI ÇALIŞMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alınan bilgilere göre, Nazilli’de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki bir arsanın üzerine inşası planlanan binanın temel kazısı sırasında bitişikteki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Durumu fark eden kepçe operatörü, derhal önlem aldı ve kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak istinat sağladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI VE İNCELEMELER

Bölgeye ulaşan ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Ekipler, toprak kaymasının önlenmesi ve temelin güvenli bir şekilde sağlamlaştırılması amacıyla beton atma çalışmalarına devam ediyor. Süreç boyunca ilave güvenlik önlemleri alınarak verimli bir şekilde çalışmalar sürdürülmekte.

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