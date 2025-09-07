Toprak Razgatlıoğlu 11. Galibiyetini Aldı

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU FRANSA’DA YİNE ZİRVEDE

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı devam ediyor. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa etabında gerçekleştirilen 9. ayağın superpole yarışında birincilik elde ederek, Fransa’daki performansını “2’de 2” ile taçlandırdı. Bu yarışta Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde 10 turluk superpole mücadelesine katıldı.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışına hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk turda elde ettiği liderliği son anlara kadar koruyarak damalı bayrağı birinci olarak geçti. Böylelikle Toprak, Fransa’da 2’de 2 yaparak üst üste 11. galibiyetini kazandı. Superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

WSBK’de Türkiye’yi temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. olarak tamamladı. Bu sonuçla Toprak, puanını 444’e çıkararak şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e çıkardı. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.