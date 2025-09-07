Toprak Razgatlıoğlu 11. Galibiyetini Aldı

MİLLİ MOTOSEKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağındaki superpole yarışında birinci olarak iki yarışta da kazandı. Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa’nın Magny-Cours Pisti’nde 4,411 kilometre uzunluğunda 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında liderliği ilk turda elde etti ve bu avantajını yarışın sonuna kadar sürdürdü. Damatlı bayrağı birinci sırada geçerek, Fransa’da iki yarışta da birinci olmayı başardı ve üst üste 11. galibiyetini kazandı. Superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye temsilcisi WSBK’de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. sırada bitirdi. Bu sonuçla Toprak, 444 puana ulaşarak şampiyonlukta en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e çıkardı. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci, Danilo Petrucci ise 252 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bahattin Sofuoğlu ise elde ettiği 23 puanla 20. sırada bulunuyor.