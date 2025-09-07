Toprak Razgatlıoğlu, 11. galibiyetini aldı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU FIRTINASI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağının superpole yarışında yine birinci olarak, Fransa’da “2’de 2” yapıyor. Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa’nın 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele verdiler.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda elde ettiği liderliği yarışın sonuna kadar koruyarak damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece Toprak, Fransa’da üst üste 11. galibiyetini kazanarak “2’de 2” yapmış oldu. Superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

PUNAN FARKI 34’E ÇIKTI

Türkiye adına WSBK’de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuçla genel klasmanda Toprak, puanını 444’e yükselterek şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e çıkarttı. Genel klasmanda Bulega, 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci, 252 puanla üçüncü sırada yer alırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu 23 puanla 20. sırada bulunuyor.