Toprak Razgatlıoğlu 11. galibiyetini aldı

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN FRANSA’DA YENİ BAŞARISI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağının superpole yarışında birincilik elde ederek, Fransa’da “2’de 2” yapmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa’daki 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti’nde koşulan 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİNİN KEYFİ

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda elde ettiği liderliği son ana kadar koruyarak, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece Toprak, bu hafta Fransa’da “2’de 2” yaparak üst üste 11. galibiyetini kazanmış oldu. Superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’yi temsil eden WSBK sporcusu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuçla, milli motosikletçi Toprak’ın puanı 444’e yükseldi ve şampiyonluktaki en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkı 34’e çıktı. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer alıyor.