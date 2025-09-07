Toprak Razgatlıoğlu 11. galibiyetini aldı

RAZGATLIBOĞLU’NDAN İKİ İKİSİ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun başarısı sürüyor. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağındaki superpole yarışında birinci olarak Fransa’da “2’de 2” gerçekleştiriyor. Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayak yarışında 10 tur üzerinden mücadele etti.

ÜST ÜSTE GÜZEL PERFORMANS

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda liderliği ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar bu avantajını koruyarak damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece Toprak, Fransa’da 2’de 2 yaparak üst üste 11. galibiyetini kazandı. Superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada tamamlarken, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü sırada yer aldı.

PUNT KAZANIMIYLA FARK BIRAKTI

Türkiye adına WSBK’de yarışan Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada bitirdi. Bu sonuçla milli motosikletçi Toprak, puanını 444’e yükselterek, şampiyonluktaki en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34 puana çıkardı. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.