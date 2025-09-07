Toprak Razgatlıoğlu 11. galibiyetini kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu fırtınası sürüyor. Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağında superpole yarışında birinci olarak, Fransa sıralamasında “2’de 2” yaptı. Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa’daki 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayağındaki 10 turluk superpole yarışında kıyasıya mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda liderliği ele geçirdi ve bu liderliği yarışın sonuna kadar korudu. Damatlı bayrağı birinci sırada geçerek Fransa’da 2’de 2 yapmanın yanı sıra üst üste 11. galibiyetini kazandı. Fransa’daki superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 34 PUAN FARK KAPATTI

Türkiye’yi temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuçla, milli motosikletçi Toprak, puanını 444’e çıkararak şampiyonluktaki en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel sıralamada Bulega, 410 puanla ikinci sırada yer alırken, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada bulunuyor.