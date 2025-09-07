Toprak Razgatlıoğlu, 11. galibiyetini kazandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NDAN FRANSA’DA BİR BAŞARI DAHA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağında gerçekleştirilen superpole yarışında birinci olarak, Fransa’da “2’de 2” elde etti. Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile birlikte Fransa’daki 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde WSBK’nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda yakaladığı liderliği yarışın sonuna dek korudu. Damat bayrağını birinci sırada geçerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Böylece Toprak, bu hafta Fransa’da “2’de 2” yapmanın yanı sıra üst üste 11. galibiyetini elde etti. Superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye adına WSBK’de mücadele eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışını 15. sırada bitirdi. Bu sonuçla birlikte milli motosikletçi Toprak, puanını 444’e çıkararak şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü ve milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer aldı.