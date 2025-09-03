Torbalı’da Düşen Uçakta Pilot Kaybetti

DÜŞEN EĞİTİM UÇAĞI KAZASI

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağının düşmesi olayı yaşandı. Kaza, Kırbaş mahallesinde gerçekleşti. Selçuk Havalimanı’ndan eğitim amaçlı havalanan uçak, kısa bir süre sonra bölgedeki bir mısır tarlasına düştü. Bu talihsiz olayda, uçaktaki bir pilot adayı yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

PİLOT ADAYININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak İzmir Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, hayatını kaybeden pilot adayı 1994 doğumlu Berfu Hatipoğlu olarak belirlendi. Kazaya ilişkin yürütülen inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi. Valiliğin açıklamasında, “Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir,” ifadeleri yer aldı.

BERFU HATİPOĞLU’NUN SON PAYLAŞIMI

Diğer yandan, Berfu Hatipoğlu’nun Instagram hesabında kaza öncesinde yaklaşık 14 saat önce yaptığı bir paylaşıma ulaşılmıştır. Bu paylaşımın ardından, birçok takipçisinden “Son fotosu olucağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” gibi duygusal yorumlar geldi.