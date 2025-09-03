Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Kaybetti

EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağı düştü. Kaza, Kırbaş mahallesinde gerçekleşti. Selçuk Havalimanı’ndan eğitim amacıyla havalanan uçak, kısa bir süre sonra bölgedeki mısır tarlasına düştü. Bu talihsiz olayda uçaktaki bir pilot adayı yaşamını yitirdi. Kazanın sebebi araştırma aşamasında.

PİLOT ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Düşen eğitim uçağına dair İzmir Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden pilot adayının kimliği belirlendi. 1994 doğumlu Berfu Hatipoğlu’nun kaza sırasında uçağın içinde bulunduğu aktarıldı ve kazaya dair incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi. Açıklamada, “Selçuk Havalimanından kalkış yapan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan, Berfu Hatipoğlu’nun Instagram hesabından kazadan yaklaşık 14 saat önce paylaşım yaptığı belirlendi. Kaza haberinin ardından bu paylaşıma birçok kullanıcıdan “Son fotosu olacağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” şeklinde yorumlar yapıldı.