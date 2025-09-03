Torbalı’da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Kaybetti

İZMİR’DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir eğitim uçağı düştü. Kaza, Kırbaş mahallesinde gerçekleşti. Selçuk Havalimanı’ndan kalkış yapan uçak, belirli bir süre sonra bölgedeki mısır tarlasına acil iniş yaptı. Uçaktaki bir pilot adayı hayatını kaybetti. Kazanın sebebi şu an araştırılıyor.

HAYATINI KAYBEDEN PİLOT ADAYI BELİRLENDİ

Düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Hayatını kaybeden pilot adayı, 1994 doğumlu Berfu Hatipoğlu olarak açıklandı. Kazaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Berfu Hatipoğlu’nun Instagram hesabından kaza öncesi yaklaşık 14 saat önce bir paylaşım yaptığı görüldü. Kaza haberinin ardından, bu paylaşım altına birçok kullanıcıdan “Son fotosu olucağını kim bilebilirdi ki, mekanın cennet olsun inşallah. Işıklar içinde uyu…” gibi yorumlar geldi.