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‘Törpü’ ve ‘Barbie’ Yıllar Sonra Buluştu

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HAYAT BİLGİSİ DİZİSİNDEN UNUTULMAZ BULUŞMA

2003 yılında ekranlara gelen Hayat Bilgisi dizisi, izleyicilerin hafızasında yerini koruyor. Başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Paşhan Yılmazer gibi yetenekli isimlerin olduğu bu yapım, pek çok başarılı oyuncunun kariyerinde önemli bir rol oynadı.

KARAKTERLERİNİ CANLANDIRAN İSİMLER YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Dizide ‘Törpü’ ve ‘Barbie’ karakterlerini canlandıran Gökçe Bahadır ve İpek Erdem, yıllar sonra tekrar bir araya gelerek nostaljik anlar yaşadı. Bu tür buluşmalar, dizinin hayranları için de oldukça anlamlı ve keyifli bir durum oluşturuyor.

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