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Spor

Torreira’dan Özkan’a Anlamlı Selamlaşma

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Süper Lig’in onuncu haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Lucas Torreira ve Devrim Özkan’ın sahadaki görüntüsü ilgi çekti. Torreira, sahaya çıkar çıkmaz tribünlere doğru yöneldi ve sevgilisi Devrim Özkan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

DEVRİM ÖZKAN’DAN SEVGİLİSİNE JEST

Devrim Özkan, sevgilisiyle gerçekleştirdiği sohbetin ardından ona bir jest yaparak elini öptü ve sahaya gönderdi. Bu anlamlı an, maçın önemli anları arasında yer aldı.

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