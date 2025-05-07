“Torreira Milan ile Görüşmelere Başladı!”

GALATASARAY’DA FUTBOLCU İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, transfer piyasasında en dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 2025 Nisan’ında sözleşmesini 30 Haziran 2028’e kadar uzatan Uruguaylı yıldız, ligin son haftalarında attığı goller ve yaptığı asistlerle performansını zirveye taşıdı. Torreira’ya olan ilgi ise gün geçtikçe artıyor. Arjantin’in ünlü kulüpleri Boca Juniors ve River Plate’in yanı sıra şimdi de İtalyan devi Milan, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek için harekete geçti. Ancak Galatasaray, Torreira’yı satmak istemiyor ve bu konuda net bir tutum sergiliyor.

GÜNEY AMERİKA’DAN YÜKSEK TALEP

Lucas Torreira’nın Güney Amerika’ya dönme arzusu, transfer dedikodularını daha da alevlendiriyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Boca Juniors’un uzun süredir Uruguaylı oyuncuyu izlediği ve 2026 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için kadrosunu güçlendirmek istediği belirtiliyor. Fanatik ve Fotomaç’ın 5 Mayıs 2025 tarihli haberlerinde, Boca’nın ezeli rakibi River Plate’in de Torreira için 15 milyon dolarlık bir bonservis teklifine hazırlandığı aktarılıyor. Ancak Torreira’nın Boca Juniors’a olan bağlılığı, River Plate’in teklifine olumlu yaklaşma ihtimalini zayıflatıyor. Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, 24 Mart 2025’te yaptığı açıklamada, “Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası’nda oynamayı çok istiyor,” ifadesini kullanarak Galatasaray’ın oyuncuyu bırakmak istemediğini vurgulamıştı. Uruguaylı star, 27 Nisan 2025’te verdiği bir röportajda, “Kontratımı yeniledim, bir süre daha buradayım,” diyerek Galatasaray’a bağlılığını da ortaya koydu.

İTALYA’DAN SÜRPRİZ İLGİ

Torreira’nın İtalya’daki popülaritesi, Avrupa kulüplerinin radarına girmesine neden oluyor. Pescara, Sampdoria ve Fiorentina’da geçirdiği başarılı dönemlerin ardından bu kez Milan, Uruguaylı futbolcuyu transfer listesine ekledi. Habere göre Milan, Torreira’nın hem defansif hem de hücumda sağladığı katkılardan memnun ve 2025-2026 sezonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Önceki dönemde Lazio’nun da Torreira’ya ilgi gösterdiği bilgisi, Türk gazeteci Ekrem Konur tarafından 14 Nisan 2025’te duyurulmuştu.