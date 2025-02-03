Tosuncuk’a 45 Bin Yıl Hapis Cezası

DAVANIN BAŞLANGICI

Kamuoyunda Çiftlik Bank ismiyle tanınan sistemin yaratıcısı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın da yer aldığı 20 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına sabah saatlerinde başlanıldı. Duruşma, Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştiriliyor. Tutuklu sanıklar arasında yer alan Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya duruşmaya katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

MEHMET AYDIN’IN SAVUNMASI

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, duruşmada savunma yaparak, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” şeklinde ifadeler kullandı. Aydın, mal varlığına el konulduğunu aktararak, bu durumun kendisini zararları ödemekten alıkoyduğunu savundu. Ayrıca, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir.” diye ekledi. Kardeşi Fatih Aydın ise daha önce savunma yaptığını belirterek tahliye talep etti. Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

SON SÖZLER VE MAHKEME KARARI

Kararın açıklanmasından önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” derken, Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 15.00’e kadar ara verdi.

CESAZAÇIKLAMASI

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucuları olarak yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, mahkeme tarafından 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildi.