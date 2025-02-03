Tosuncuk’a 45 Bin Yıl Hapis Cezası

DAVANIN ŞARTLARI VE YARGILAMA SÜRECİ

Kamuoyunda Çiftlik Bank ismiyle tanınan sistemin kurucuları Mehmet Aydın, bilinen adıyla Tosuncuk, ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması sabah saatlerinde başladı. Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. Dava kapsamında, Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlamasıyla toplam 4 bin 414 kez yargılanmaları, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklarla birlikte sanık avukatları da hazır bulundu.

SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” şeklinde konuştu. Mal varlığına konulan tedbirler nedeniyle zararlarını ödeyemediğini savunan Aydın, “El konulan param faizli duruyor, bununla karşılanabilir.” ifadelerini kullandı. Kardeşi Fatih Aydın ise önceden yapılan savunmasında daha önceki ifadesini tekrar ederek tahliyesini talep etti. Diğer tutuklu sanıklar ise suçları olmadığını ileri sürerek beraat etmelerini istediler.

SON SAVUNMALAR VE MAHKEME KARARI

Karar öncesi son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” dedi. Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum.” diyerek durumu özetledi. Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmaya saat 15.00’te ara verdi.

Olayın sonucunda, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucuları olarak, 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.