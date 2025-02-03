More
Gündem

Tosuncuk’a 45 Bin Yıl Hapis Cezası

tosuncuk-a-45-bin-yil-hapis-cezasi

DAVANIN ŞARTLARI VE YARGILAMA SÜRECİ

Kamuoyunda Çiftlik Bank ismiyle tanınan sistemin kurucuları Mehmet Aydın, bilinen adıyla Tosuncuk, ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması sabah saatlerinde başladı. Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. Dava kapsamında, Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlamasıyla toplam 4 bin 414 kez yargılanmaları, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklarla birlikte sanık avukatları da hazır bulundu.

SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” şeklinde konuştu. Mal varlığına konulan tedbirler nedeniyle zararlarını ödeyemediğini savunan Aydın, “El konulan param faizli duruyor, bununla karşılanabilir.” ifadelerini kullandı. Kardeşi Fatih Aydın ise önceden yapılan savunmasında daha önceki ifadesini tekrar ederek tahliyesini talep etti. Diğer tutuklu sanıklar ise suçları olmadığını ileri sürerek beraat etmelerini istediler.

SON SAVUNMALAR VE MAHKEME KARARI

Karar öncesi son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” dedi. Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum.” diyerek durumu özetledi. Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmaya saat 15.00’te ara verdi.

Olayın sonucunda, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucuları olarak, 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Akıntı Etkisi İncelemesi

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, cesedinin doğal koşullarda sürüklendiğini öne sürdü.
Gündem

Münbiç’te Terör Saldırısı: 17 Ölü, 16 Yaralı

Halep’in Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 17 sivil öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırı, bölgedeki güvenliği tehdit ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.