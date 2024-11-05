Tottenham’da Heung-min Son Sorunu!

GALATASARAY VE TOTTENHAM ARASINDA Kİ GÜNDEM

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak Tottenham karşılaşmasında, İngiliz ekibinde ciddi problemler yaşanıyor. İyi sonuçlar almasına rağmen sakatlıklarla boğuşan Tottenham’da bir gelişme de Koreli oyuncu Heung-min Son ile ilgili.

HEUNG-MIN SON’UN TEPKİSİ

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Aston Villa’yı 4-1 mağlup eden Tottenham’da, 56. dakikada oyundan alınan Heung-min Son, teknik direktör Postecoglou’ya karşı bir tepki göstermiş durumda. The Sun’ın aktardığı haberde, 32 yaşındaki oyuncunun erken yapılan değişiklikle ilgili şaşkınlığı dikkat çekiyor.