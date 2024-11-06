Tottenham Maçı Öncesi Galatasaray’a Prim

GALATASARAY, TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİ FUTBOLCULARINI MOTİVE EDİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü kendi evinde İngiliz takımı Tottenham ile karşılaşacak. Bu mücadelenin öncesinde sarı kırmızılı yönetim futbolcularına bir jest yaptı. Son bir ay içerisinde tüm alacakları ve maç primleri futbolcuların hesaplarına yatırıldı.

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Fanatik’in verdiği bilgilere göre, Başkan Dursun Özbek, Tottenham karşısında elde edilecek galibiyet için toplamda 1 milyon euro civarında bir prim vermeyi planlıyor. Bu önemli kararını maçtan önce takımla paylaşması bekleniyor.