“Tottenham Maçı Öncesi Osimhen Endişesi!”

GALATASARAY VE TOTTENHAM’IN FİKSTÜRÜ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Tottenham’ı konuk edecek. Müsabaka öncesi Victor Osimhen’in durumu endişe yaratıyor. Galatasaray ve Tottenham arasındaki bu mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Rams Park’ta gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

OSIMHEN’İN DURUMU SORUNLARI ARTIRIYOR

Milliyet muhabiri Nevzat Dindar’ın aktardığı bilgilere göre, Victor Osimhen bugünkü antrenmanda yer almadı. Ancak Osimhen’in yarın takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun, Tottenham’a karşı karşılaşmada forma giymesi planlanıyor.

KİRALIK OYUNCU İDDİALARI

Galatasaray, Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı ve bu hamle, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrforu bonservisi ile transfer etmek için Napoli ile görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor.

TOTTENHAM’DA SAKATLIK PROBLEMLERİ

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Aston Villa’yı 4-1 mağlup etti. Ancak bu maçta Arjantinli stoper Cristian Romero, 61. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Romero, sakatlık sonrası tepkisini göstererek yerdeki malzemeleri fırlattı.

ÖZEL DURUMLAR VE SAKATLIKLAR

Tottenham’da ayrıca sakatlığı süren diğer stoper Micky van de Ven, Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Romero’nun da sakatlanarak Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakması dikkat çekici bir gelişme oldu. Maçın 56. dakikasında Son’un yerine geçen Richarlison, 3-1’lik skora asist yaptıktan sonra arka adalesini tutarak oyundan alındı ve yerine Archie Gray geçti.